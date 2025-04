Festival Resistente. Laboratori, libri e musica dal vivo

Ultima giornata del Festival Resistente. Oggi al Bastione Molino a Vento si inizia alle 16 con il laboratorio di teatro movimento per bambini a cura di Micaela Nolli. Si prosegue alle 18.30 con l’Isgrec che propone la presentazione del libro "Andare per i luoghi della Resistenza" di Paolo Pezzino (nella foto). Partecipano insieme all’autore, Ilaria Cansella (Isgrec), Simone Ferretti (Associazione Festival Resistente Arci). Alle 19 l’appuntamento è con l’Aperitivo Resistente con i prodotti a marchio Coop. Simbolicamente il libro parte da Ventotene e percorre tutta l’Italia mettendo in evidenza le molte storie della nostra Resistenza: fra le pagine, e i luoghi, compaiono partigiani e partigiane, gli internati militari, i deportati politici, ma anche i tanti semplici cittadini che si opposero all’occupazione tedesca e al fascismo.

La musica è protagonista dalle 21.30 con la finale del contest musicale Staff/ette Giovani Resistenti. A contendersi il premio Gaia di Benedetto, Desertion e Mokabird. A seguire ’Materazi Future Club’ con la loro musica post-punk, che distorce le chitarre, balla e fa ballare. Chiusura con il dj set resistente.

Il festival ha aderito a "Le notti della Liberazione", la campagna di Arci che si sta svolgendo in tutta Italia per celebrare la Liberazione. Durante il festival è esposta la mostra "Con Altri Occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese".