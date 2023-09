Festival nazionale dell’Economia civile a Castiglione: Il Comune presenta il suo modello

Il Comune partecipa al "Festival nazionale dell’Economia Civile 2023" in qualità di protagonista del Ben Vivere. Il Festival, giunto alla 5° edizione, si chiude domani nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Il titolo "Oltre i limiti. L’impegno che (ci) trasforma" individua gli obiettivi degli incontri di questa tre giorni: ragionare insieme, pubblico e privato, per trovare una risposta di economia civile alle sfide globali nell’era dell’intelligenza artificiale e della trasformazione sociale, confrontandosi sui temi della transizione ecologica e del ben vivere. Il sindaco Elena Nappi, che sarà presente domani, illustrerà i programmi di sviluppo sostenibile portati avanti sul territorio, presentando "Il modello Castiglione della Pescaia". "La richiesta di partecipare a questo festival – ha detto Elena Nappi – è arrivata tanto inattesa quanto gradita perché veder riconosciuto il lavoro svolto per il benessere del proprio territorio attraverso attività di miglioramento ambientale". Dal 2019 Castiglione della Pescaia è Comune #plasticfree e tanti sono i progetti proposti e realizzati per la tutela e il rispetto dell’ambiente e la natura. Scelta da Legambiente per "Spiagge e fondali puliti" è una della 60 località italiane impegnate nella sensibilizzazione verso scelte green contro l’inquinamento marino e costiero; dall’estate 2020 nella Darsena e nel porto di Punta Ala c’è Seabin, un dispositivo utile a raccogliere rifiuti plastici comprese le microplastiche e le microfibre. L’interesse del Comune di Castiglione è rivolto anche alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico della Riserva Naturale della Diaccia Botrona, una delle paludi costiere più rilevanti d’Italia.