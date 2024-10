Festival musicale. Torna "La voce di ogni strumento"

"La voce di ogni strumento" nelle caserme, nei teatri e al Parco della Maremma. Saranno otto gli appuntamenti della 14^ edizione del festival musicale: grande musica e solidarietà.La presentazione del festival è avvenuta all’interno della caserma del Comando provinciale dei Carabinieri, in Piazza La Marmora, alla presenza delle massime autorità civili e militari e di tutti coloro che hanno preso parte all’iniziativa solidale. L’organizzazione è di Agimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Da novembre fino a giugno 2025 otto concerti nelle caserme militari, nei teatri cittadini e, per la prima volta in assoluto,– nel Parco della Maremma. È la 14^ edizione del festival "La voce di ogni strumento" organizzato da Agimus Grosseto, e anche quest’anno la musica si accompagnerà alla solidarietà. Si possono acquistare i biglietti online sulla piattaforma www.vivaticket.com e alla tabaccheria in via Roma a Grosseto. "La sinergia – ha detto il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – espressa tra le istituzioni, forze armate e grossetani con questi appuntamenti funziona grazie, e soprattutto – all’elevata qualità e rappresenta un’appuntamento molto atteso". "Dove si alimentano l’arte e la bellezza – ha detto il colonnello Sebastiano Arena, comandante provinciale dei carabinieri – in tutte le sue forme, anche in quella musicale, si apre un terreno più fertile per il dialogo, la riflessione e la sensibilità, favorendo anche un maggiore senso di comunità e responsabilità. Pertanto, supportare iniziative come quella del Maestro Gloria Mazzi è perfettamente congruente con il moderno approccio delle agenzie di Law Enforcement alla promozione della cultura della legalità". "La quattordicesima stagione del nostro festival – ha detto il presidente e direttore artistico di Agimus, il maestro Gloria Mazzi – ha, come sempre un’attenzione particolare rivolta alla solidarietà, perché continuiamo a sostenere associazioni locali e nazionali. La grande novità di quest’anno infatti riguarda proprio le associazioni di volontariato: ogni evento sarà dedicato a un’associazione". Primo appuntamento domenica 10 novembre al Circolo ufficiali del 4° Stormo alle 17.30.

Maria Vittoria Gaviano