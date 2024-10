La Maremma nel cuore. Sfilata del butteri e del carro con i buoi al Festival del Cavallo

Grosseto, 5 ottobre 2024 – Non era pensabile invece ha stupito tutti. Le carrozze con le autorità, il carro con i buoi scortati nel pomeriggio, da una rappresentanza di butteri (e ovviamente dalla Municipale) hanno fatto fermare la città intera per scattare un’immagine indelebile che rimarrà nel ricordo di tanti grossetani.

Il corteo, cosi composto, ha accompagnato le autorità da piazza Duomo fino all’ippodromo del Casalone per inaugurare il Festival del Cavallo, di cui La Nazione è main partner per i suoi 165 anni. In piazza Duomo erano in tantissimi ad attendere l’inizio della parata, incuriositi dall’insolita presenza dei nobili animali quali i cavalli, che rappresentano al meglio la Maremma. C’era molto fermento per dirigersi verso quelle porte, quelle grandi porte, di un luogo che custodisce la memoria storica, con tantissimi cittadini che hanno fermato le loro macchine e salutato i cocchieri e le autorità, con gli occhi colmi di entusiasmo nel vedere la città rianimata nel mondo del cavallo. Dopodiché il taglio del nastro all’ippodromo del Casalone. Grande soddisfazione da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna “siamo venuti scortati- ha detto- da una parata meravigliosa che nonostante abbia creato un minimo disagio bloccando il traffico, ho riscontrato un grande successo nelle persone che ci hanno fermati”.

“La manifestazione -spiega l’assessore regionale Leonardo Marras- è grande e completa nel nome del cavallo, ma ciò che fa l’associazione Country Paradise tutti i giorni è qualcosa di molto importante per la città”. “Siamo al servizio dei cittadini ogni giorno e vogliamo mantenere e valorizzare la figura del cavallo come quotidiano con l’iniziativa”. La mattinata è stata dei ragazzi invece, che hanno avuto modo di presenziare alla conferenza stampa di Confesercenti e l’associazione del tortello maremmano. “Cosa c’è di più tipico e rappresentativo della Maremma del tortello maremmano e del cavallo - ha detto il direttore di Confesercenti Andrea Biondi - per questo è nato spontaneo unire le due cose e organizzare una serie di cooking lesson all’interno del Festival. Un modo per far conoscere non solo il tortello, ma anche e soprattutto l’associazione”.