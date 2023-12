Feste a Pitigliano e Magliano. A Saturnia c’è la "Focarazza"

E’ festa per l’ultima notte dell’anno anche nei comuni di Pitigliano, Manciano e Magliano in Toscana. L’appuntamento a Pitigliano è in piazza della Repubblica, a partire dalle 23 con la movimentata e divertente Festa in Piazza. Protagonisti Dj Kikko e gli About That Night. Una bella dose di divertimento è prevista anche a Magliano in Toscana dove si rinnova l’evento conosciuto e amato dai cittadini il "Frasha". Il comune in collaborazione con l’associazione I Frascaioli presenta un’edizione straordinaria per festeggiare l’ultima notte dell’anno. A partire dalle 23.30 l’appuntamento è in piazza della Repubblica, prima si esibiranno i Mamalover (musica dance dagli anni 70 fino al 2000), poi la notte proseguirà con il dj set.

Festa questa sera anche a Saturnia, nel comune di Manciano, con la tradizionale "Focarazza". I festeggiamenti iniziano alle 19 ed entreranno nel vivo con l’apertura dello stand gastronomico in cui si potrà gustare dell’ottimo vin brulè e ovviamente carne alla brace. In programma musica live con i "Discopatia".