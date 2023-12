Festa in piazza. Capodanno a tutta musica

Presentato l’evento – il primo nella storia del comune, come ha sottolineato la sindaca Stefania Ulivieri – che farà brillare la notte di San Silvestro. "Capodanno in Piazza" e la piazza sarà quella di Bagno che dalle 22 ospiterà la festa che andrà avanti fino alle 2.30. Musica per tutti i gusti, dagli anni ’80 ai giorni nostri, per una festa attesa in città e che trova, insieme all’impegno dell’Amministrazione comunale, la collaborazione della Nuova Solmine e della Regione. La serata è stata presentata da ieri dalla sindaca, dall’ingegnere Luigi Mansi, dagli assessori Francesca Mondei, Massimo Borghi, Daniele Tonini e Patrizia Scapin mentre la Live Emotion Group, che gestisce l’appuntamento, era rappresentata da Valerio Gronchi. La sindaca Ulivieri ha spiegato come si svolgerà l’evento che vede coinvolte tante associazioni cittadine non ultime l’Auser, la Cri e la Vab insieme a tanti commercianti della frazione che hanno già messo a disposizione il loro impegno. Ad aprire la serata sarà il Dj Luca Carrara che dal 1977 è presente a Radio Costa Etrusca e sarà lui,insieme alle autorità cittadine, a fare gli auguri allo scoccare della mezzanotte prima di passare il palco al Dj Gabryel.

Un grande palco mobile coperto sarà al centro della piazza, ha spiegato Gronchi dettagliando le caratteristiche di questa struttura che sarà circondata da stand e mercatini.

L’ingegnere Mansi, soffermandosi su questo impegno del Gruppo Nuova Solmine, ha ricordato come anche in estate, con il Festival ed altri appuntamenti, la Solmine è sempre stata presente. Tutto permeato, l’intervento dell’Ingegnere, su una situazione socio economica che stiamo vivendo e non poteva mettere in luce il momento critico che in alcune realtà, si sta vivendo nella Piane del Casone. "Sono preoccupato – ha detto Mansi – per i miei collaboratori". Poi ha concluso assicurando gli amministratori comunali, confermando che il 30% dei dipendenti del gruppo Solmar vive a Gavorrano: "Potete contare sulla nostra collaborazione".

Roberto Pieralli