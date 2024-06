Festa di sport e dell’amicizia. Gli studenti danno l’esempio

Una festa dello sport con una fioritura incredibile, sul terreno dello stadio comunale di Bagno, offerta con mille colori dai ragazzi delle primarie di Gavorrano e Scarlino. E sono state la sindaca Stefania Ulivieri e la dirigente scolastica Valeria Bonatti, a dare il via libera ad una mattinata che ha visto 300 ragazzini impegnati in più discipline sull’erba dello stadio davanti a genitori parenti ed amici. E negli interventi sia della sindaca che della dirigente, davanti ad uno spettacolo così bello, si è parlato dell’importanza dell’attività sportiva fin da piccoli , della solidarietà ed aggregazione sociale. E a conferma di tutto questo all’ingresso dello stadio gli studenti distribuivano materiale illustrativo su più azioni di carattere sociale e solidale come il "Fairtrade" ricordando come la scuola gavorranese sia riuscita ad attivare percorsi di formazione nelle classi collaborando proprio con questa organizzazione. Non c’era alcuna competizione, ma solo offrire momenti di aggregazione scolastica nel nome di tante discipline sportive.

Roberto Pieralli