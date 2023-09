Festa di Santa Lucia Stasera sale sul palco Danilo Sacco

Se da un lato settembre porta via l’estate e segna il ritorno agli impegni di ognuno di noi, per la comunità di Barbanella e per la città di Grosseto significa invece la Festa di Santa Lucia al parco Vittore Parri a Grosseto. Oltre agli stand aperti dove si potrà mangiare, tornerà la grande musica. Ogni sera, sul palco si alterneranno ospiti locali e nomi della musica italiana. Oggi alle 21,15 concerto di Danilo Sacco, che dopo 10 anni torna come ospite d’onore della "Tribu Nomade".