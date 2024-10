Festa di San Cerbone. Rinviato per il maltempo il torneo della balestra. Si disputerà domenica

Una pioggia battente ha salutato ieri mattina l’arrivo in città del neo-arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, chiamato dal vescovo Carlo Ciattini a celebrare, nella Basilica Cattedrale la santa Messa in onore di San Cerbone patrono di Massa Marittima e dell’intera diocesi. Ma la pioggia, dispettosa, ha costretto gli organizzatori ad annullare la disputa del Trofeo di San Cerbone la tradizionale gara di tiro con la balestra che si disputa in ricordo del Santo e che doveva andare in scena nel primo pomeriggio. Intanto si sta valutando se dare vita alla gara domenica prossima.

Molte le autorità presenti ieri mattina nella Cattedrale di San Cerbone, accolte dal sindaco Irene Marconi. Oltre al Prefetto di Grosseto Paola Berardino, erano presenti il viceprefetto di Livorno, il vicario della Questura di Grosseto, Francesco Bufalo, il Comandante provinciale dei Carabinieri Sebastiano Arena insieme ad altri rappresentanti delle autorità militari e civili e ai parroci della Diocesi arrivati, nonostante le cattive condizioni meteo, anche dall’Isola d’Elba. Emozionante la celebrazione religiosa che ha avuto un accompagnamento musicale curato dal maestro Michele Faustino Loda della Cappella Musicale del Pantheon di Roma.

Nel porgere i saluti di benvenuti il vescovo Carlo Ciattini , rivolgendosi ai presenti, ha invocato un caldo appello alla pace.

Mentre l’arcivescovo Gambelli, nell’omelia, ha sottolineato come nella vita di tutti i giorni occorra tenere a mente tre parole fondamentali, ovvero l’educazione, l’ospitalità e la preghiera senza tralasciare aspetti della cultura globalizzata.

Nel pomeriggio, saltato il momento legato alla tradizione al folclore, ovvero il torneo della balestra, che come detto con ogni probabilità si disputerà domemica, i figuranti dei terzieri di Borgo, Cittanuova e Cittavvecchia sono saliti ugualmente in Cattedrale per la cerimonia del dono del cero e del censo.

Roberto Pieralli