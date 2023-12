Festa della luce. Cerimonia nella Sinagoga

Oggi alle 16 in Sinagoga si festeggia la Chanukkah, la festa della luce, grazie all’associazione la Piccola Gerusalemme presieduta dalla signora Elena Servi (nella foto). L’ appuntamento è in vicolo Margherita, dove nella piazzola di fronte alla sinagoga verrà festeggiata la luce con l’accensione dei lumi di un particolare candelabro a nove braccia, il Chaanukkah. La storia racconta che per la riconquista del tempio di Gerusalemme, che doveva essere illuminato in permanenza con olio di oliva puro, si trovò olio sufficiente solo per una giornata. Miracolosamente quel poco olio durò il tempo necessario a produrre l’olio puro per otto giorni. Le candele vanno posizionate a partire da destra, ma accese da sinistra verso destra, quella centrale serve ad accendere le altre.

Al termine dei festeggiamenti si svolgerò un rinfresco, con assaggi di dolci della tradizione ebraica.

Giancarlo Carletti