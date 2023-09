Festa della birra e Street food a Grosseto. Stasera alla Cava di Roselle

Festa della birra e dello Street Food Maremmano. E’ questo l’appuntamento in programma oggi nella Cava di Roselle. La serata è organizzata dalla Proloco di Roselle e dal suo presidente Alfonso De Pietro. L’associazione vuole regalare una giornata di festa per la fine dell’estate nella splendida cornice della Cava di Roselle con ottimi cibo che provengono dallo street food maremmano, innaffiati con ottima birra artigianale, della zona della maremma na non solo. Iltutto accompagnato dalla musica celtica del gruppo "The hidden note" che impreziosirà la serata per stare insieme di fronte ad un bel boccale di birra ghiacciata. La festa inizierà alle 18. La kermesse è nata dall’idea della Pro loco grazie alla fattiva collaborazione del birrificio Apuano, il caseificio Quadalti, Antichi Gusti della Maremma e "Il Giuggiolo".

È gradita la prenotazione anche al numero Whatsapp al 3773250676, oppure su Facebbok: https:www.facebook.comProLocoRoselle?locale=it_IT e Instagram: https:www.instagram.comproloco.roselle