Festa alla sala Eden "Lavoro di ricerca che aiuta a crescere anche nella vita"

A sostenere questa iniziativa, anche Conad Nord Ovest, Cispel, Banca Tema e Anbi Consorzio di bonifica. "Banca Tema, da sempre, supporta con orgoglio questo progetto – dice Dino Cibecchini, dirigente di Banca Tema –. I ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa, hanno fatto un grandissimo lavoro. Hanno dedicato tempo a questo progetto, hanno analizzato le fonti e ne hanno verificato la veridicità e hanno approfondito vari concetti e così facendo hanno sviluppato nuove capacità che serviranno loro anche nella vita". "Voglio ringraziare i ragazzi per il loro lavoro – dice Carlo Cagnani, direttore amministratvo del Consorzio di bonifica –. Ho apprezzato gli articoli relativi alla siccità e alla bonifica. Auguro a tutti i ragazzi di continuare ad essere curiosi, perché il tempo dedicato alla cultura non è mai sprecato".

"Siamo contenti di aver appoggiato questa iniziativa – dice Niccolò Bagnoli, rappresentante di Cispel –. Il nostro obiettivo era quello di stimolare i giovani a tirare fuori il meglio".

"Un progetto che evidenzia l’importanza dei mezzi di informazione e di una giusta comunicazione come strumenti per recepire e selezionare in modo corretto i tanti stimoli che i giovani ricevono quotidianamente", dice Alessio Degli Innocenti, socio Conad Nord Ovest di Grosseto.