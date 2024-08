Fashion e creatività in vetrina. Quando la moda è spettacolo

I talk show alle Terme Marine Leopoldo II di Marina di Grosseto riprendono, come da tradizione, il giorno del patrono di Marina, San Rocco, il 16 agosto. Una festa alla quale, da anni, viene dedicate la sfilata di moda, elegante e intimo, organizzata dalla stilista Lara Roggi, insieme a Francesca Verdi e alle loro modelle. Modelle e allieve del Centro Formazione Moda, affiancate da Lilly, l’anima di Nouvelle Estetique che, insieme ad alcune ragazze del corso di estetica, sarà presente nel backstage, proprio venerdì alle 18.30, per preparare con un trucco "pubblico", che gli spettatori potranno cioè seguire, le numerose "miss" che sfileranno con abiti del Centro Formazione Moda e costumi da bagno del brand Sarmati, un nuovo marchio, una nuova linea "made in Maremma" ispirata alla bellezza del nostro territorio.

Tradizione quindi e innovazione a dimostrare che bellezza e moda sono un binomio vincente e che il trucco valorizza ed esalta la femminilità e la grazia ma anche la sensualità.

Il talk show di Giancarlo Capecchi sarà mirato anche a far conoscere meglio le ragazze, parlando della loro scelta di avvicinarsi al mondo della moda, delle loro aspirazioni, delle soddisfazioni che si possono ricevere presentandosi con entusiasmo al giudizio pubblico e socializzando con le colleghe, giovanissime o più esperte, con le quali nasce sempre un’amicizia, anche se la passerella richiede pure una certa competizione.

Questi i nomi delle modelle: Sara, Aurora, Margherita, Martina, Vittoria, Fadila, Vanessa, Emma, Angelica, Jamaica, Caterina ed Elena.

Naturalmente, ricorda il general manager delle Terme Marine Leopoldo II Amedeo Vasellini, "ingresso, parcheggio e brindisi con le ragazze sono gratuiti e la presenza di ospiti è gradita".

Sabato, invece, sempre alle 18.30, il talk show di Giancarlo Capecchi avrà come protagonista un personaggio che non ha certo bisogno di essere presentato, l’ex presidente del consiglio e della Corte Costituzionale Giuliano Amato, con il quale, oltre che di attualità legata all’economia circolare, alla sostenibilità, alle comunità energetiche, si parlerà del suo ultimo libro dedicato al genio politico di Camillo Benso conte di Cavour. E quindi alla buona politica.