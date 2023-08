Fanno annegare una tartaruga di terra

L’ha vista in terra e ha pensato che si trovasse in difficoltà. Perchè la scambiata per una Caretta caretta, ovvero una tartaruga marina. E invece era una testuggine, come ce ne sono tante in pineta in Maremma, una tartaruga di terra. Il turista l’ha vista mentre stava facendo una passeggiata sulla spiaggia, vicina alla duna, nella zona delle Marze. ha deciso dunque di prenderla e di rimetterla in acqua di mare. Ma la tartaruga, dopo qualche minuto è morta. La carcassa è stata ritrovata da una turista tedesca che ha immediatamente avvertito gli esperti di Tartamare, spiegando che l’animale era stato messo in acque per un errore. E lei l’aveva tirata fuori ma purtroppo la testuggine era già morta. I volontari di Tartamare hanno trovato la tartaruga morta e allora hanno scritto un cartello sulla spiaggia, che dovrà servire da monito a tutte quelle persone che trovano un animale e non sanno cosa sia: "Qui giace Marina – si legge nel cartello – tartaruga di terra vittima dell’ignoranza".