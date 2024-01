"Famiglia, giovani e stili di vita sani". Due incontri con l’Acat

L’Associazione dei Club Alcologici Territoriali (Acat) organizza un evento formativo per la comunità locale di Grosseto dal titolo: "Famiglia, giovani, comunità e stili di vita sani" . L’evento è stato approvato dal Cesvot (Centro Servizi per il Volontariato della Toscana) e si terrà in due serate di due ore ciascuno: la prima domani dalle 17.45 alle 20 nella sala della parrocchia dell’Immacolata Concezione di Roselle e la seconda nella sala Ritti della Parrocchia della Santa famiglia di Grosseto dalle 18 alle 20. Info: Maria Milano 3470758037.