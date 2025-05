Falso incidente, truffato uomo di 94 anni

"Suo figlio ha avuto in incidente con l’auto. Tra qualche minuto arriveranno i carabinieri a casa sua per prendere dei soldi che servono per pagare i danni". Sono state queste le parole usate da un sedicente carabiniere, che ha detto essere della stazione di Castiglione della Pescaia, nei confronti di un anziano di 94 anni che abita a Vetulonia. Era una truffa. L’ormai classico "raggiro" del finto incidente a cui, suo malgrado, è caduto l’anziano che abita nell’entroterra maremmano. L’anziano infatti, credendo davvero di fare una cosa giusta, ha aperto poi la porta facendo entrare due persone che dovevano riscuotere la somma di denaro richiesta per rimediare all’incidente. Purtroppo però i due truffatori, oltre che i soldi presi, hanno svaligiato la casa dell’anziano. L’uomo infatti li ha fatti entrare e tra una parola e l’altra si sono impossessati di altri soldi e oggetti in oro che erano stati messi in alcuni cassetti. I due poi sono andati via e solo in quel momento l’anziano ha realizzato di essere stato raggirato: a quel punto ha chiamato i carabinieri di Castiglione della Pescaia che si sono presentati a casa dell’anziano a Vetulonia e hanno potuto soltanto constatare che aveva subìto una truffa. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili.