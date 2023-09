"Ex mattatoio, sporcizia ovunque". La minoranza chiede lumi: "Servizi e orari da aumentare"

"Il degrado nell’area del mattatoio a Massa Marittima è ormai arrivato a livelli incredibili: erbacce, sporcizia e avvistamenti anche di ratti oggi giorno di più". Lo denuncia la minoranza di Massa Marittima. "Durante l’estate la situazione era un po’ migliorata perchè la raccolta dei rifiuti è stata più frequente – aggiungono – anche se la poca attenzione alla zona è sempre stato uno dei talloni d’Achille del servizio, più volte finito sotto la lente di ingrandimento". Secondo la minoranza c’è anche "sottolineare, sia per il servizio di raccolta che di spazzamento, che sarebbe opportuno che avvenissero quando ci sono le attività chiuse e poca circolazione di persone in modo da evitare disagi ai negozi e ai cittadini che devono fare i conti con i mezzi in circolazione i quali sollevano polveri e quelli della raccolta che spesso, durante lo svuotamento dei bidoni soprattutto dell’organico, rilasciano cattivi e poco gradevoli odori". Nessuna responsabilità è da addossare a chi lavora naturalmente che è comandato nelle zone con orari precisi, il compito dovrebbe essere svolto da chi pianifica i servizi e dovrebbe essere sensibilizzato dall’amministrazione ad avere quelle accortezze minime per coniugare un lavoro importante tenendo conto anche delle attività commerciali, dei cittadini e dei turisti e senza creare o perlomeno limitare i disagi. "In molte realtà spazzamento e raccolta dei rifiuti nei storici o nelle vie con maggiore frequenza, avvengono di primissimo mattino – aggiunge la minoranza – quando i negozi sono chiusi e la gente riposa perché allora non programmare anche nella nostra città e nelle frazioni orari diversi per garantire il decoro dovuto senza creare disagi? E questo lo si dovrebbe fare anche per la raccolta sul territorio dove i bidoni dei vari rifiuti in molte occasioni restano stracolmi durante tutta la giornata e l’impatto paesaggistico con questi spettacoli non ne risulta certo valorizzato. Insomma – chiudono – con quello che si paga di Tari non sarebbe così male godere di ambienti più puliti con servizi eseguiti in orari più adeguati che, al risveglio dei cittadini e all’apertura delle attività, diano l’immagine di un territorio curato anche in questi aspetti".