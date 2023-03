Ex Cirio, via libera dalla conferenza dei servizi

L’hotel di lusso alla ex Cirio prosegue nel suo iter burocratico. Dopo la firma del protocollo d’intesa con la Regione per la ricerca di partner e per la formazione del personale attraverso Invest in Tuscany, avvenuta alcuni mesi fa a Palazzo Strozzi a Firenze, prosegue il percorso che porterà la vecchia fabbrica di inscatolamento del pesce azzurro dismessa nel 1984 verso la sua trasformazione in struttura alberghiera da mille e una notte. Mancano ancora diversi passaggi prima di vedere il progetto definitivo, che è stato recentemente approvato dalla conferenza di servizi. A cui seguirà l’approvazione in consiglio comunale del piano attuativo. "Se i tempi lo consentiranno – sottolinea il sindaco Franco Borghini – lo approveremo prima della scadenza della legislatura. In caso contrario sarà fatto dal consiglio rinnovato. Difficile quindi calcolare i tempi per l’inizio dei lavori e la successiva apertura". Acquisita dalla proprietà anche un’area appena fuori Porto Ercole, dove sarà realizzato un parcheggio a disposizione sia dei visitatori sia degli ospiti dell’hotel, che potranno raggiungerlo attraverso appositi veicoli elettrici. Spazi di stoccaggio e magazzini saranno collocati nella stessa area per evitare che camion delle consegne e della spazzatura attraversino il centro abitato. Se non si conoscono però ancora le tempistiche prima di vedere il nuovo e lussuoso hotel ad opera della società Erqole – controllata dall’imprenditore svedese Conni Jonsson che aveva acquistato l’area della ex Cirio nel 2016 – per quanto riguarda invece l’hotel La Roqqa, che sorgerà al posto dell’ex Don Pedro e che appartiene alla stessa società, il momento giusto sarà per la stagione turistica 2023. Situato sulla collina di fronte alla baia di Porto Ercole, l’hotel avrà a disposizione 55 camere prevalentemente con vista mare, la suite panoramica di tre camere all’ultimo piano, servizio catering e bar sul Roof Top panoramico. La società disporrà anche del "Le Viste beach Qlub", l’esclusivo Beach Club dove gli ospiti de La Roqqa potranno rilassarsi e trascorrere il proprio tempo libero. Vista dunque la prossima apertura primaverile, per il 2 marzo è previsto un recruiting day per le posizioni ancora disponibili. Si terrà dalle 9 alle 19 nei locali della Polveriera Guzman a Orbetello. Si può inoltre inviare il curriculum all’indirizzo [email protected] Posti ancora disponibili per il reparto food and beverage e housekeeping. "Cerchiamo "storyteller" prima ancora che dipendenti – fanno sapere dalla società – che abbiano voglia di sperimentare e raccontare con noi un nuovo concetto di ospitalità".

Andrea Capitani