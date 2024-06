Evento velico sul promotorio. Al via l’Argentario Sailing Week

Le più belle signore dei mari sbarcano sul promontorio. Si sta per aprire la 23esima edizione dell’Argentario Sailing Week, in programma a Porto Santo Stefano da mercoledì 12 a domenica 16 giugno. Un grande evento velico che segna una tappa importante per la stagione turistica argentarina, portando centinaia di regatanti e appassionati per una delle kermesse più attese dell’anno. Le imbarcazioni, quando non saranno impegnate nelle regate, saranno ormeggiate alla Pilarella, dove si potranno ammirare direttamente dalla passeggiata del molo. E quest’anno le regine del mare presenti saranno tantissime: ben 50 saranno gli yacht a vela classici e d’epoca iscritti all’evento, nel quale è stato istituito quest’anno anche il premio challenge "Trofeo Voscià - Giancarlo Lodigiani". L’evento è organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano, con barche provenienti da nove nazioni con 16 premiere e nomi, progettisti e skipper che hanno fatto la storia della vela internazionale. Paloma, 9,5 metri, è la più piccola della flotta; il Tuiga, 28 metri di lunghezza, la più grande. Mariska è stata varata nel 1908, Midva nel 1982. Alzavola festeggia i suoi 100 anni di navigazione, Chaplin spegne le sue prime 50 candeline, ma tante altre sono quelle che vantano una storia incredibile alle loro spalle. L’Argentario Sailing Week fa parte del Circuito del Mediterraneo e adotta regolamenti precisi stabiliti dal Cim e dall’Aive: a testimonianza della sua importanza entrambe le associazioni hanno scelto l’evento per testare, per la prima volta, la nuova categoria "Crociera" che raggruppa, indipendentemente dall’età e dal tipo di armo, imbarcazioni progettate esclusivamente per la crociera, con prestazioni limitate, soprattutto con vento leggero. "Per disputare regate divertenti e sicure, la suddivisione in categorie è una scelta importante che permette di raggruppare le imbarcazioni in base ai partecipanti – sottolinea Marco Poma, vicepresidente dello Ycss –. I principali fattori presi in considerazione sono l’età, il tipo di randa, la dimensione della barca, il rating e altri fattori, come la manovrabilità e la classe originale. Il mio pensiero va inoltre a Giancarlo Lodigiani, il compianto presidente dell’Aive, che mi ha sempre aiutato molto per questa manifestazione". L’Argentario Sailing Week 2024 ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario, della Marina Militare, dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo.

Andrea Capitani