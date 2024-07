Evento nella Cantina Vignaioli Morellino: "Hercules", il musical senza barriere

"Hercules - il musical" è il titolo dello spettacolo in programma domani alle 21.30 nella sede della Cantina Vignaioli Morellino di Scansano che porterà sul palco un cast composto da 35 attori, tutti studenti delle scuole superiori e universitari e ragazzi diversamente abili.

Si tratta del cast di "TuttiaTeatro", associazione grossetana che attraverso l’attività teatrale e l’arte realizza progetti di integrazione che coinvolgono numerosi ragazzi, impegnati per molti mesi a preparare lo spettacolo che poi viene proposto al pubblico. Questi laboratori, dal 2004 (anno di fondazione dell’associazione) ad oggi, hanno coinvolto oltre 300 studenti che con grande impegno e passione dimostrano come il concetto di integrazione per loro sia la realtà e non solo uno slogan. Attraverso lo stretto rapporto di amicizia e collaborazione che nasce e cresce giorno dopo giorno, prova dopo prova, viene spazzata via ogni barriera, architettonica o mentale. Assistere ad un loro spettacolo non è mai un qualcosa di passivo, perché le emozioni prendono subito il sopravvento.

La serata prenderà il via alle 19.30 con la visita alla cantina, seguita dalla degustazione dei vini della cooperativa accompagnati da prodotti tipici.

"Siamo felici di ospitare lo spettacolo della compagnia Tuttiateatro – dichiara Benedetto Grechi, presidente della Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano –. Con questa opera dimostrano che si può stare insieme per costruire qualcosa capace di valorizzare le diversità".

Il costo del biglietto per l’intera serata è di 20 euro (visita alla cantina, degusazione e spettacolo). Per informazioni www.vignaiolidiscansano.it/enoturismo/