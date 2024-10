Evento in laguna. Le "Sfumature di Ansonica"

Terza edizione per "Sfumature di Ansonica", la kermesse ideata da Emiliano Leuti, sommelier Ais esperto di Ansonica, che anche quest’anno porta a Orbetello il meglio del meglio di questo antichissimo vino.

L’evento, patrocinato da Ais Toscana e dal Comune di Orbetello, come consuetudine prevede un doppio appuntamento e due location diverse: domenica dalle 10 alle 16, all’Istituto Alberghiero di Orbetello è aperto al pubblico, a tutti gli appassionati e a chiunque sia curioso di conoscere tutte le sfumature dell’Ansonica; lunedì dalle 10 alle 16 alla Polveriera Guzman è invece riservato agli operatori del comparto ristorazione, agli wine tellers, bloggers e giornalisti. I vini in degustazione saranno serviti dai sommelier della Delegazione Ais di Grosseto

Domenica la giornata inizia alle 10, con un aperitivo di apertura di "Sfumature di Ansonica. Un vino del mare...un vino da amare", alla sala Ex Frontone, in piazza della Repubblica. Alle 11 la masterclass nell’isituto Alberghiero (che quest’anno prevede l’abbinamento cibo-vino). I vini in degustazione sono 30, (tra aperitivo e masterclass), proposti insieme alle eccellenze della gastronomia locale. A condurre la masterclass, il sommelier Andrea Amadei della trasmissione “È sempre mezzogiorno”, in onda su Rai 1. Insieme a lui Emiliano Lombardelli, Executive Chef dell’Argentario Golf & Welness Resort. Per partecipare alla masterclass è obbligatoria la prenotazione al numero 329 25 55 926.

Alle 15 visita guidata a cura di Coop Zoe al Museo archeologico Guzman per la mostra "L’Etruria a Tavola, alle origini del gusto nella Toscana Antica".

Lunedì, alle 10, alla Polveriera Guzman, l’evento riservato a operatori, esperti e giornalisti, che potranno incontrare 38 produttori di Ansonica 100% dalla Toscana, dalla Sicilia e dalla Calabria e degustare gratuitamente il loro vini. Per informazioni contattare il numero 329 25 55 926 o la mail [email protected]

In programma anche un buffet per il pranzo, offerto dagli sponsor dell’evento a tutti gli ospiti. Per i giornalisti verrà servita una degustazione, al piano superiore della struttura, all’interno delle sale museali.