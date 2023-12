Evento da non perdere al Polo Le Clarisse . C’è la mostra "Dune, Arti Paesaggi Utopie"

Giovedì alle 18 al Polo Le Clarisse ci sarà l’inaugurazione della mostra "Dune- Arti Paesaggi Utopie, che vuole rappresentare nel contesto museale il ciclo di esperienze artistiche del vasto progetto di "arte nella natura", che si è svolto in diversi luoghi del Parco regionale della Maremma dal 24 agosto all’8 ottobre. La mostra abbraccia l’intero arco delle feste natalizie e si concluderà domenica 7 gennaio. L’ingresso è gratuito e sarà possibile visitarla da giovedì alla domenica. "Il 2023 – spiega Giorgio Zorcù, ideatore del progetto – è stato un anno particolarmente ricco e articolato, grazie all’intesa con la presidenza del Parco e ai contributi fondamentali del Ministero della Cultura, che ha riconosciuto ‘Dune’ come progetto di rilevanza nazionale, della Regionea con il bando Toscanaincontemporanea, del Comune di Grosseto e della fondazione CR Firenze. Tanti gli appuntamenti che hanno declinato l’incontro tra arte e natura in una molteplicità di forme che hanno fatto riscoprire i paesaggi all’interno del Parco". "Dune – spiega l’assessore alla cultura Luca Agresti – rappresenta un progetto innovativo che unisce ricerca e creatività utilizzando il linguaggio dell’arte come strumento di esplorazione, valorizzazione e connessione con l’ambiente naturale. L’obiettivo è sensibilizzare sulla natura come risorsa preziosa, capace di nutrire non solo gli aspetti fisici, ma anche quelli spirituali e intellettuali".