Evento al 4° Stormo. Oggi l’Open Day al "Baccarini"

Un 4 novembre speciale nell’aeroporto militare Baccarini di Grosseto. La festa che ci porta al 1918, il giorno in cui l’impero austrungarico si arrese all’Italia e firmò l’armistizio di Villa Giusti (in provincia di Padova), consentendo al comandante supremo del nostro Esercito, il generale Armando Diaz, di rendere pubblico il bollettino della vittoria, si celebra quest’anno proprio durante la ricorrenza dei 100 anni della nostra Aeronautica Militare. E al "Baccarini", sede del 4° Stormo, sarà davvero grande festa.

A parte il tradizionale programma con le autorità, la giornata che nel 1922 venne dichiarata festa nazionale, giorno dell’Unità d’Italia e giornata delle Forze Armate e che dal 1976 non è più segnata in rosso sul calendario, ospiterà anche un evento straordinario con le mongolfiere, destinate al volo libero e con la possibilità di farle alzare dall’aeroporto almeno un paio di volte e farle volare sul cielo della città. In più, a terra, rimarrà sempre uno dei giganti dell’aria, gonfiato a metà, che sarà possibile ammirare e visitare anche quando le altre mongolfiere saranno in volo. Un programma reso possibile dalla generosità di Alvo Gentili e della Vibralcementi che con il gruppo Ecista ha voluto questo spettacolo di grande suggestione.

Se le condizioni meteo saranno favorevoli ci sarà un primo volo libero tra le 12 e le 15 ed un secondo volo, sempre oggi, tra le 16 e le 17. Tutto è legato al meteo, ma anche al coordinamento con le altre numerose attività che verranno realizzate oggi al Baccarini. Un grazie particolare da parte degli organizzatori va al comandante del 4° Stormo, colonnello Filippo Monti, ai tenenti colonnello Angelo Affinito e Alfio Lombardo e a tutto il team di collaboratori che hanno curato ogni dettaglio della preparazione di questo evento. Tra le mongolfiere anche quella che ha volato, con il logo dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, a fine settembre a Grosseto e che si vede nella foto con sullo sfondo il Parco della Maremma. Attenzione, potrà partecipare solo chi si è prenotato sul portale, perché per motivi di sicurezza, non sarà consentito l’accesso a chi non sia già registrato.