Eurofighter a difesa del cielo: decollo da Grosseto per allarme bomba, aereo di linea scortato

Grosseto, 23 febbraio 2025 – Angeli del cielo che “abitano” in Toscana ma che sono pronti in pochissimi minuti a partire per assicurare la sicurezza dei collegamenti aerei. Sono stati gli Eurofighter del Quarto Stormo di Grosseto a decollare nel pomeriggio di domenica dopo l’allarme bomba per un volo della American Airlines decollato da New York e diretto in India, a Nuova Dehli.

L’aereo di linea stava sorvolando il Mar Caspio quando è arrivata la segnalazione di un possibile ordigno a bordo. Il comandante ha dunque avvisato il personale di terra.

Due immagini del servizio di scorta degli Eurofigher al volo di linea dell'American Airlines per il quale era scattato l'allarme bomba

L’ordine di decollo immediato per gli Eurofighter di Grosseto è scattato poco dopo le 16 – spiega l’Aeronautica Militare in una nota – da parte del Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area, sotto il controllo dell’11° Gruppo Difesa Aerea Missilistica Integrata (Dami) di Poggio Renatico.

Con manovre che per i piloti sono routine ma che per i comuni mortali sono assolutamente impensabili e mozzafiato, gli Eurofighter hanno affiancato l’aereo e lo hanno quindi scortato all’aeroporto designato per l’atterraggio di emergenza: quello di Fiumicino. Qui il velivolo è atterrato in sicurezza alle 17.30. La giornata era serena e le foto scattate dalle cabine di pilotaggio degli Eurofighter sono da brivido e mostrano tutte le fasi della scorta.

"L’Aeronautica Militare – si legge ancora nella nota – assicura 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la sorveglianza dello spazio aereo nazionale, mediante un complesso sistema di difesa aerea integrato sin dal tempo di pace con quello degli altri paesi Nato”. Il volo scortato è l’AA292. Si tratta di un Boeing 787-9 Dreamliner. L’aereo era partito alle 20.30 di venerdì ora italiana da New York. E’ stato fatto atterrare in una zona remota dello scalo di Fiumicino. Dopo aver fatto scendere i passeggeri, unità cinofile e artificieri hanno ispezionato l’arero non trovando però traccia di ordigni.