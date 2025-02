Neonato in pericolo di vita. Il volo da Sigonella a Firenze per garantire il ricovero al Meyer

Firenze, 10 febbraio 2025 – Un volo salvavita per assicurare le cure ad un bambino di appena 3 mesi. Il trasporto sanitario d'urgenza è stato effettuato con un aereo C-130 dell'Aeronautica Militare, partito dall'aeroporto militare del 41° Stormo di Sigonella e diretto a quello civile di Firenze-Peretola.

Precedentemente ricoverato presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, il bambino aveva necessità di raggiungere il prima possibile l'Ospedale pediatrico Meyer di Firenze per poter ricevere cure specifiche. A bordo insieme a lui c’era anche la mamma. Atterrati quindi a Firenze intorno 16 di oggi 10 febbraio, una nuova ambulanza, pronta sul posto in attesa del piccolo, ha caricato il bimbo e gli altri passeggeri, consentendo così di continuare la "corsa" verso il Meyer.

Il C-130 invece ha fatto rientro a Pisa, presso la 46esima Brigata Aerea, dove l'aereo è di stanza. Il volo sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Ragusa e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per poi essere tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea - 1a Regione Aerea. Quest'ultima, sala operativa dell'Aeronautica Militare, ha infatti tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l'ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. La missione di oggi si aggiunge a quella effettuata nella giornata di ieri, sulla tratta Bari-Roma, a favore di un bimbo di un solo giorno di vita, trasportato sempre con velivolo C-130.