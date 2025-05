’Eureka, funziona’ sul serio. Premiati gli studenti inventori

Centoquarantuno alunni delle scuole elementari hanno partecipato alla seconda edizione del progetto ’Eureka! Funziona! Gara di costruzioni tecnologiche per piccoli inventori’ promosso da Confindustria Toscana Sud con Federmeccanica, d’intesa con il ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di sviluppare l’orientamento alla cultura tecnica e scientifica, le materie ’Stem’ che costituiscono le competenze attualmente più richieste dal mercato del lavoro.

Hanno partecipato l’Istituto ’Leopoldo II di Lorena’ di Follonica, l’Istituto ’Umberto I’ di Pitigliano, i plessi di Ribolla e Sassofortino dell’Istituto ’Leopoldo di Lorena’ l’Istituto Grosseto 6.

Ieri, al Polo Universitario Grossetano, la giornata finale con la premiazione delle ’invenzioni’ migliori. I bambini avevano a disposizione un kit con una ricca dotazione di materiali di vario genere – legno, alluminio, elastici, dadi, viti e altre componenti di riciclo di uso comune – e nel corso dell’anno scolastico hanno potuto impiegare tutta la loro creatività per dar vita a esemplari unici di giocattoli, perfettamente funzionanti.

Per le classi terze i vincitori sono stati gli studenti della classe III C dell’Istituto comprensivo 6 di Grosseto con il gioco ’Il panda mobile’; per le classi quarte hanno vinto gli studenti della classe IV A dell’Istituto ’Leopoldo II di Lorena’ di Follonica con il gioco ’Bowling spaziale’; per le classi quinte i vincitori sono stati gli studenti della classe V A dell’Istituto ’Pietro Leopoldo di Lorena’, plesso di Ribolla, con ’La cernita, il treno e il pozzo’.