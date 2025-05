Golfo del Sole. Il debutto è ’mondiale’

Il Golfo del Sole di Follonica apre la stagione degli eventi estivi con un grande protagonista del calcio internazionale: Luca Toni, ex attaccante della Nazionale italiana, vincitore del Mondiale 2006, oggi volto televisivo del calcio. Sarà ospite d’onore di una serata speciale all’insegna dello sport, della musica e del buon cibo che si terrà oggi: il programma prevede alle 18.30 il talk con Luca Toni nella sala conferenze dell’hotel Golfo del Sole. Seguirà alle 19.15 l’aperitivo in riva al mare accompagnato dai vini della Cantina Agostinetto e alle 20 la cena sulla terrazza sul mare del ristorante La Duna. A seguire la festa continua con DJ set Dopa Groove.

"Questa prima serata inaugura una serie di eventi estivi – spiega Vasco Paulo, direttore del Golfo del Sole – che nascono dal desiderio di aprire sempre di più le porte del Golfo del Sole a chi vive a Follonica e in Maremma e ai turisti che non soggiornano nella nostra struttura, ma possono comunque usufruire di una serie di servizi, a partire dai nostri due ristoranti, che sono aperti per l’intera stagione estiva. La Duna, completamente ristrutturato nel 2022, rappresenta il fiore all’occhiello della nostra proposta gastronomica. È una location ideale per eventi e matrimoni: si trova sulla spiaggia ed è un luogo raffinato che offre una cucina di qualità, con una vista spettacolare sulla baia, soprattutto al tramonto. L’aperitivo e la cena con Luca Toni sono state organizzate proprio sulla terrazza della Duna, un’esperienza da non perdere. All’interno del villaggio si trova anche La Trattoria, un secondo ristorante più informale, che propone la cucina del territorio reinterpretata in modo originale dal nostro chef. Da metà giugno il Golfo del Sole gestirà inoltre il Tony’s, il bar sulla spiaggia libera, punto di ritrovo per i follonichesi e per i turisti giornalieri. Un altro evento che ospiteremo questa estate è Miss Italia, il 24 luglio. Sono tutte occasioni per ribadire che il resort può essere fruito veramente da tutti, non solo dai nostri ospiti".

Per partecipare alla serata di inaugurazione è richiesta la prenotazione al 3209465544.