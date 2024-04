"Esperienza importante. Tutti dovrebbero farla"

Noi ragazzi delle due classi seconde, che abbiamo redatto questo articolo, abbiamo ascoltato il parere dei nostri compagni che si sono candidati e tutti concordano nel dire che è stata un’esperienza interessante e divertente.

Cosa pensi di questa esperienza?

"E’stata particolare e divertente, mi è piaciuta molto, mi sono sentita una vera e propria politica e ho capito come funziona per gli adulti". "Io mi sono entusiasmato, perché è stata la prima volta che sono diventato rappresentante e mi sono sentito famoso".

Perché hai scelto di candidarti?

"Per capire come fanno gli adulti e per poter migliorare la scuola e, in generale, il paese". Come hai ideato il tuo programma?

"Le proposte che ho presentato mi sono venute non solo guardando la nostra scuola e il nostro paese, con tutte le cose da sistemare, ma anche ascoltando alcune idee e necessità dei miei compagni".

Nella nostra scuola sono stati eletti Greta Forti, Mattia Pelosi, Vittoria Bargagli, Lorenzo Fanciulli, Bilal Mouquadem, Aurora Bindi, Federica Isolini, Giorgio Luca, Emma Rossi, Samuele Cassani, Armina Suli. La partecipazione a questo progetto ci fa sentire parte attiva nella nostra comunità e per questo la consigliamo a tutte le scuole d’Italia.