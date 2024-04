"Esami da prenotare diversamente"

Una donna di 82 anni aveva segnalato di non essere riuscita a prenotare due accertamenti (gastroscopia ed ecoaddome) prima della visita di controllo oncologico che le era stata fissata per il prossimo luglio e la Asl, dopo aver svolto alcune verifiche, ha individuato il problema: per la prenotazione per questi due esami, essendo lei già all’interno di un percorso clinico, la signora avrebbe dovuto essere indirizza allo sportello "Aiuto Point" (che ha un sistema di prenotazione dedicato) e non al Cup. "Qualche volta – spiega la Asl – può succedere che le cose non seguano il percorso corretto: l’Azienda se ne scusa ricordando che in questo caso è opportuno segnalare eventuali criticità per consentire le dovute verifiche e risolverle". La situazione, quindi, sembra destinata a trovare una positiva conclusione.

"L’aiuto point – spiega la Asl – è uno sportello fisico e telefonico che l’Azienda, da tempo, ha messo a disposizione per aiutare il paziente e i suoi familiari in tutti gli aspetti che riguardano il percorso clinico assistenziale oncologico: attraverso questo servizio la signora avrebbe dovuto prenotare anche le altre due prestazioni sanitarie. Invitiamo, pertanto, l’utente che si trovi di fronte a qualche disservizio a segnalarlo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che può essere contattato telefonicamente al numero verde 800613311, oppure scrivendo una e-mail a: [email protected]. In alternativa gli utenti possono rivolgersi di persona al Misericordia il lunedì, martedì e giovedì dalle 9alle 13 oppure presso la sede di Villa Pizzetti, in via Cimabue 109 a Grosseto il mercoledì e venerdì (previo appuntamento da richiedere al numero 0564 485955 dalle 9 alle 13".