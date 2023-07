Erosione della costa Interventi in Maremma

Sono praticamente tutti conclusi i 13 interventi di recupero e riequilibrio della fascia costiera finanziati con oltre 3 milioni di euro dalla Regione Toscana e per altri 267mila dai Comuni interessati, che li hanno progettati e realizzati. Si tratta di interventi di ripristino degli arenili, di riprofilatura stagionale delle spiagge, di manutenzione di opere di difesa della costa e degli abitati che hanno interessato il comune di Follonica, Scarlino, Orbetello e Castiglione della Pescaia. Nel dettaglio sono stati effettuati lavori a Follonica (45mila euro) per il ripristino dell’arenile e la manutenzione della barriera soffolta (465mila euro), a Scarlino (200mila euro) per il ripristino del litorale, a Capalbio per il ripristino del litorale in località Chiarone e Macchiatonda e manutenzione delle opere a Macchiatonda (200mila euro), a Orbetello sono stati invece spesi 500 mila euro per gli interventi di riprofilatura stagionale sulle porzioni di arenile retrostanti le isole soffolte già realizzate in località Camporegio e infine a Castiglione Castiglione della Pescaia 570mila euro per la riprofilatura di tratti tra la spiaggia delle Rocchette e Punta Capezzolo. "Abbiamo finanziato per l’inizio della stagione estiva gli interventi di ripascimento – ha spiegato l’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni – dando la possibilità ai comuni di risistemare gli arenili e fare manutenzione delle opere di difesa della costa. Abbiamo deciso di procedere a realizzare quelli che possono consentire di limitare gli effetti dell’erosione e di restituire sabbia a quelle spiagge che rappresentano un insostituibile bene ecologico".