Erogati diecimila euro alle associazioni

Diecimila euro di contributi per le associazioni del territorio di Capalbio. Il Comune ha disposto i finanziamenti per la Croce Rossa, l’Avis, La Racchetta e l’Associazione sportiva dilettantistica di Capalbio. "La nostra amministrazione – commenta il vicesindaco Giuseppe Ranieri – ha ritenuto queste quattro associazioni fondamentali per l’operato che hanno svolto quest’anno sul territorio e con i cittadini. E abbiamo ritenuto opportuno, in linea con le disponibilità economiche dell’ente, di fornire un contributo economico volto alla valorizzazione delle loro attività e servizi". Tremila euro andranno alla Croce Rossa italiana - Comitato locale di Capalbio, alla Racchetta della sezione di Capalbio, all’Associazione sportiva dilettantistica Capalbio e mille euro all’Avis sezione di Capalbio. "I servizi offerti dalle associazioni – aggiunge Patrizia Puccini, assessore con delega al Sociale e allo Sport – servono alla tutela e allo sviluppo della comunità. L’obiettivo è quello di continuare a dialogare e di collaborare in maniera costruttiva".