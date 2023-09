E’ morto l’imprenditore Enzo Albiati, aveva fondato gli omonimi vivai

Orbetello (Grosseto), 11 settembre 2023 – Lutto in Maremma, è scomparso a 75 anni Enzo Albiati, che era ricoverato all’ospedale di Grosseto. Dal 1995 titolare della famosa attività florovivaistica, il suo nome è legato da decenni a questo genere di attività, passione e lavoro che portava avanti con la moglie Iolanda e che aveva tramandato al figlio Stefano. il suo vivaio, di circa 240mila metri quadrati, si trova a Barca del Grazi, poco prima di Albinia, e dispone di ben oltre 3.750 metri quadrati di serre riscaldate.

Una professionalità e una passione per questo mestiere che Enzo ha portato avanti per quasi trent’anni.

Nell’arco della sua esperienza lavorativa Albiati ha ampliato i suoi orizzonti lavorativi: oltre alla sede principale, l’azienda da qualche tempo gestisce anche un altro punto vendita alle porte di Grosseto in località Enaoli-Rispescia.

Il lavoro Enzo lo conduceva con dedizione professionalità, poi nel tempo libero si dedicava alla sua famiglia e alle sue passioni, una su tutti quella per i cavalli. Figlio di un buttero della Maremma, il patron dell’importante vivaio maremmano partecipava con passione alle manifestazioni di cavalli, in alcuni casi riusciva a portare anche il carro trainato dai buoi, soprattutto nelle sfilate rievocative nei territori della Maremma.

Insomma la sua presenza non passava mai inosservata. La scomparsa di Enzo ha lasciato un vuoto in molte persone e c’è chi non ha rinunciato a fargli un ultimo saluto anche su Facebook, scrivendo messaggi sulla sua bacheca personale. Alcuni amici e conoscenti lo hanno salutato per l’ultima volta: "Ciao Enzo rimarrai sempre nei nostri cuori e nel ricordo come un grande uomo" oppure "Ciao Enzo, condoglianze alla famiglia". La comunità di Albinia, e non solo, potrà portare l’ultimo saluto all’uomo dei fiori e delle piante oggi, alle 15.30 alla chiesa della frazione di Orbetello, dove si svolgeranno i funerali.