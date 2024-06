Entrano in vigore le Ztl. Fino al 15 settembre cambiano le regole

E’ entrata in vigore l’ordinanza sulle Ztl dell’Argentario fino al 15 settembre. La Ztl Corso Umberto I a Porto S.Stefano è attiva tutti i giorni dalle 18 alle 2, mentre l’accesso ai varchi 1 e 2 è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati dalle 18 alle 2. La Ztl Pilarella è attiva tutti i giorni dalle 18 alle 2. L’accesso ai varchi 1 e 2 è consentito solo ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi dalle 18 alle 2 tutti i giorni, ma dall’1 luglio al 31 agosto dalle 21 alle 24 l’accesso al varco 2 (incrocio Jacovacci) sarà consentito solo ai veicoli in servizio di Polizia; mezzi di soccorso; mezzi in servizio di pubblica utilità, taxi e auto a noleggio con conducente; veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno. Sarà altresì consentito il transito ai veicoli autorizzati per comprovate esigenze ed urgenze e ai veicoli dei clienti degli alberghi, che dovranno comunicare il transito entro 48 ore al comando Polizia municipale a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo: [email protected]. Per quanto riguarda la Ztl del porto di Porto Ercole, l’orario va dalle 18 alle 24. L’accesso è consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi, nella fascia oraria dalle 18 alle 24.