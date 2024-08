’Ensemble Symphony Orchestra’. Stasera concerto in piazza

Questa sera, alle 21.30, in piazza della Riconciliazione è in programma un grande concerto dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno. Sarà una straordinaria occasione per salutare Adriano Crescenzi che ha lasciato la sua amata Arcidosso qualche mese. Salutare Crescenzi con la grande musica è un atto di amore e riconoscimento della comunità di Arcidosso verso il lavoro culturale svolto proprio da Crescenzi. Presidente della Corale Giuseppe Verdi di Arcidosso, assessore alla cultura fino al 2019, giornalista per tante testate locali, Adriano ha raccontato la vita della sua gente. "C’è un’alchimia speciale – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – tra alcune persone e la "piazza" in cui vivono. Adriano era così, sapeva sintonizzarsi con l’umore della gente, lo percepiva come una musica di cui conosceva le intonazioni. Ricordare Adriano con questo concerto è un omaggio a ciò che è stato e un modo per ricambiare la gentilezza con cui si poneva e la sincera passione per il suo paese per cui si è speso generosamente per tutta la sua vita. Abbiamo scelto la grande musica del Maestro Morricone e un’interpretazione corale per salutarlo con un grande abbraccio avvolgente".Con il concerto di questa sera ad Arcidosso saranno due i tributi che avranno luogo e due le dediche: quello ad un appassionato musicofilo come Adriano Crescenzi ed a uno dei compositori più importati d’Italia, Ennio Morricone.