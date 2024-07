emilio celata in scena

Emilio Celata al "Roma Fringe Festival". L’attore pitiglianese è pronto a stupire il pubblico con il suo "Aaa Cercasi Luminoso SuperAttimo". Il Teatro Boni di Acquapendente è stato selezionato per il prestigioso festival. Lo spettacolo, geniale e dirompente, è stato scritto da Emilio e Elisa Celata insieme a Sandro Nardi, che ne cura anche la regia. Sul palco, come sempre, Emilio Celata come unico attore. Sarà in scena a Roma oggi alle 20,30 e domani alle 22 allo Spazio Diamante, nella sala Black in Via Prenestina 230. Il festival del Teatro Indipendente porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee, uno specchio fedele del mondo che stiamo vivendo.