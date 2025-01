Emergenza urgenza: "Pegaso 2", anno intenso. Tre interventi al giorno e staff multidisciplinare

Tempo di bilanci per Pegaso 2: il servizio di elisoccorso con base a Grosseto nell’anno che si è appena concluso ha fatto registrare circa 1200 attività e oltre mille pazienti trasportati. Uno staff composto da personale sanitario dell’emergenza urgenza 118, ma anche da specialisti antincendio, dai tecnici del soccorso alpino e ovviamente dai piloti del velivolo.

I dati forniti dal direttore della Emergenza urgenza territoriale 118 di Grosseto, Stefano Barbadori, il 2024 ha visto Pegaso 2 impegnato in 1187 interventi (926 primari e 261 secondari), fra questi 897 sono stati diurni e 290 notturni, dei quali 71 effettuati con la tecnica Nvg a visore notturno. Pegaso 2 ha volato per 913 ore di servizio e il personale sanitario di bordo ha effettuato 25 trasfusioni a pazienti che necessitavano di intervento urgente. Come gli altri due elicotteri (Pegaso 1 a Firenze e Pegaso 3 a Massa) anche quello di Grosseto effettua periodiche e sistematiche fasi di manutenzione. In quei momenti il territorio viene coperto dagli altri due velivoli, di norma Pegaso 2 copre il territorio delle tre province della Asl Tse (Grosseto, Siena e Arezo) e in tutto l’arcipelago toscano, dall’Elba al Giglio.

"Il ringraziamento – dichiara il dottor Barbadori – va a tutto il personale dell’emergenza 118, quello sanitario che alterna la propria attività anche sui mezzi terrestri (ambulanze e automediche) e anche a quello tecnico che con grande professionalità assicura l’efficacia e la sicurezza dei servizi".

"Mi complimento con tutti gli operatori dell’Elisoccorso per il grande lavoro e per la qualità degli interventi fatti che rendono più tempestiva ed efficace la risposta nelle urgenze tempo dipendenti", conclude il direttore dipartimentale di Emergenza urgenza, Mauro Breggia.