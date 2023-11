Emergenza, si cambia. Barbadori alla guida dell’Unità operativa

Soccorso sanitario sul territorio ed elisoccorso, due facce della stessa medaglia. Adesso integrate nell’Unità operativa complessa "Elisoccorso ed emergenza territoriale 118 area provinciale grossetana" dell’Asl Toscana Sud Est, alla cui guida il direttore generale Antonio D’Urso ha nominato il dottor Stefano Barbadori che ha firmato il contratto del nuovo incarico in qualità di direttore della Struttura complessa. Laureato nell’89 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, nel 1991 consegue l’idoneità per l’esercizio della Medicina di Emergenza e Urgenza. Da sempre nell’ambito dell’emergenza, la lunga esperienza di Barbadori annovera diversi incarichi nei pronto soccorso e sul territorio. "La mia è stata fin dall’inizio degli anni ‘90 una scelta di campo: ho sempre voluto e avuto la fortuna di lavorare nell’emergenza sanitaria – ha detto Barbadori – Ho preso servizio all’elisoccorso all’indomani della tragedia del Pegaso 2 a Tirli, vicino a Castiglione della Pescaia, dove ho perduto colleghi, ma soprattutto amici con cui avevo condiviso la mia crescita professionale. Una cosa che mi ha toccato molto. E’ stato un evento che mi ha segnato per sempre e in qualche modo legato indissolubilmente a questo ambito. Raccolgo con orgoglio questa che per me è l’ennesima sfida professionale e di vita, con la consapevolezza di avere vicino grandi professionisti, un management attento ai processi di cambiamento nelle risposte ai bisogni di salute della nostra gente. Ringrazio anche la mia famiglia, mia moglie e mio figlio che sempre hanno condiviso, supportato le mie scelte, sostenendomi anche nei momenti di incertezza e insegnandomi che ogni cambiamento è una grande opportunità: per aspera ad astra".

"Il dottor Barbadori per la sua esperienza e la sua competenza nel settore rappresenta il professionista ideale al ruolo che da oggi va a ricoprire – ha aggiunto il direttore generale dell’Asl Sud Est Antonio D’Urso – Si tratta di gestire in maniera sinergica e integrata i due aspetti del sistema dell’emergenza, quello ‘su strada’ per intendersi, che interessa il territorio della provincia di Grosseto e l’elisoccorso, con Pegaso 2, che invece serve tutta l’area della Sud est. Sono due servizi importanti che necessitano di una organizzazione puntuale".