Emergenza moscerini in laguna. Casamenti: "Maggioranza unita. Chiederemo misure al governo"

ORBETELLO"L’amministrazione comunale di Orbetello è forte e unita come sempre nell’affrontare l’ennesima congiuntura difficile causata da un evento naturale straordinario". Lo ribadisce il sindaco e capo della coalizione di centrodestra Andrea Casamenti (foto). "In tutti gli eventi di crisi, naturali e sanitari – ribadisce il primo cittadino - che abbiamo affrontato in questi anni di legislatura, i due anni di emergenza covid, la tromba d’aria a Polverosa, tutte le problematiche legate alla laguna, l’emergenza moscini e l’alluvione nelle campagne, l’elemento forte è stata la guida di un’amministrazione presente, lucida e decisa: questo è il compito di un sindaco e di una giunta chiamati ad affrontare problemi, a volte molto complessi e difficili, derivanti da eventi naturali imprevedibili". Ma non solo. "In questa occasione - aggiunge Casamenti - c’è la stessa amministrazione forte e coesa che sta affrontando anche questa problematica, mentre le opposizioni, dal Pd alla sinistra estrema, dicono tutto e il contrario di tutto: chi contesta i trattamenti adulticidi, chi raccoglie firme contro ignoti, chi fa polemica confondendo le competenze tra enti, chi non conosce le leggi in vigore e non si rende conto, quindi, delle limitate competenze del Comune in alcuni ambiti. In questo circo di opinioni contraddittorie che porta avanti l’opposizione divisa – sottolinea Casamenti - l’amministrazione va avanti in modo concreto. Il governo della nostra cittadina non può cadere in mano a forze che non riescono nemmeno a trovare opinioni comuni all’opposizione, sarebbero in totale confusione nel risolvere problematiche complesse. Non possiamo quindi stare dietro alle richieste folcloristiche di Bassi e Porta del Pd che chiedono dimissioni, o alla sinistra estrema, capace solo di criticare senza mai avanzare richieste costruttive". Il Comune in questo momento stà facendo tutto il possibile: "abbiamo iniziato i trattamenti antilarvali con largo anticipo, che proseguiranno fino a ottobre e sui cui l’amministrazione ha investito risorse significative, effettuato due trattamenti adulticidi contro la proliferazione dei chironomidi, contestati dall’opposizione, e richiesto con urgenza un tavolo permanente con Ministero dell’ambiente e Regione, entrambi competenti per la gestione della laguna, che ricordiamo è proprietà dello Stato. Ringrazio il presidente della Regione Giani - conclude Casamenti - che nel giro di 24 ore ha chiamato Ministero e Arpat, organizzando un tavolo fondamentale a questo punto. Nell’incontro previsto per lunedì 17 marzo, quindi, chiederemo alcune misure".

Michele Casalini