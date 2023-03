Elezioni a Gavorrano Ulivieri ha detto sì "Corro, ma lavoriamo per allargare l’alleanza"

"Parità fra uomo e donna, un principio ancora da difendere". Solo poche ore prima di avere di avere il disco verde per tentare la scalata allo scranno di sindaco, Stefania Ulivieri aveva pronunciato, in una sorta di vaticinio, queste frase. E ora appunto è arrivato il via libera da parte della sezione di via Marconi, per cercare di riportare una donna, dopo l’esperienza di Elisabetta Iacomelli, che però rappresentava il Psi, alla guida del Comune ex minerario. Una candidatura rosa, di cui si sussurrava da tempo e che ora aspetta solo di conoscere quali altre forze potranno entrare a far parte della coalizione pronta a sostenere Stefania Ulivieri che, attualmente, occupa la carica di assessore al bilancio ma si occupa anche di pari opportunità. "Domani sera (oggi per chi legge, Ndr.) ci sarà un incontro con tutte le forze della sinistra per concordare l’azione comune , con quelli che potranno essere i possibili alleati, e puntare sul mio nome come capolista. Mi sembra giusto, prima di fare ulteriori dichiarazioni, aspettare questo incontro." Le prime parole di Stefania Ulivieri dopo poche ore dalla scelta del suo nome per una guida a capo di una lista di sinistra confermano la sua riservatezza. "Non posso negare di essere soddisfatta per la scelta fatta dalla sezione del Pd sulla mia candidatura ma ripeto al momento non voglio aggiungere altro. C’è un tavolo in atto, solo dopo sarò più precisa". La Ulivieri, dipendente del Coeso , dopo Maule e Bartolozzi è la terza pretendente alla fascia tricolore e, stando alle indiscrezioni, al momento non sembrano emergere altri candidati.

Comunque il tavolo di stasera scioglierà tanti dubbi anche alla luce delle ultime dichiarazioni di Giuseppe Farruggia che ha detto: "Appoggerò chi farà l’azione migliore per il bene di Gavorrano. Darò una bella mano". Alle amministrative del giugno 2018 , cinque lista in corsa allora, Andrea Biondi vinse le elezioni con 1.521 voti, Gaeatano di Curzio, poi dimissionario, ebbe 1061 preferenze, a seguire Patrizia Scapin con 735 poi la Iacomelli con 370 ed infine Daniel Pertusati con 266 preferenze.

Roberto Pieralli