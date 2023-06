Edoardo Bennato apre il Festival Grande Estate a Grosseto, concerto gratuito e iniziative nel centro storico

Il Festival Grande Estate si apre oggi alle 21.30 con il concerto a ingresso gratuito di Edoardo Bennato (nella foto di Daniele Barraco) in piazza Dante.

Sarà un live in cui accanto ai brani più noti il cantautore proporrà alcune canzoni del suo ultimo album "Non c’è". Il Festival è promosso dal comune di Grosseto e realizzato da Ad Arte Spettacoli. Le iniziative nel centro storico. In occasione di "Grande estate", che proseguirà domani con lo spettacolo "Live" di Gabriele Cirilli (Giardino dell’archeologia, 21.30), giovedì con il concerto di The Kolors (piazza Dante, 21.30) e venerdì 30 con "Italia Mundial" di Federico Buffa (Giardino dell’archeologia, 21.30), sono in programma un’altra serie di attività pensate per animare il centro storico e realizzate dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Fondazione Grosseto cultura, Ascom Confcommercio, Confesercenti, Centro commerciale naturale e l’associazione "Facciamo Centro Ristorando".

Saranno infatti accessibili al pubblico i musei cittadini, con un’apertura straordinaria i cui ricavati andranno a sostenere le popolazioni vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna; apertura oltre il consueto orario anche per gli esercenti del Centro commerciale naturale che coloreranno le loro vetrine di blu e arancio, toni scelti per il festival. Inoltre, sarà possibile partecipare all’iniziativa la "Grande estate a tavola", promossa da Ascom, con l’associazione "Facciamo Centro Ristorando" e Confesercenti: sarà possibile, dalle 18.30 alle 20.30, cenare nei ristoranti aderenti con un menu speciale a un prezzo concordato (dai 20 ai 30 euro per un minimo di due portate, bevande escluse).

Nicola Ciuffoletti