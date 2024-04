Edilfox, peccato. Bella prestazione ma alla fine la spunta il Trissino

L’Edilfox firma una prestazione di alto livello sulla pista del Trissino e i locali, campioni d’Italia, hanno dovuto faticare fino all’ultimo secondo per avere la meglio sui grossetani, sconfitti per 5-3. L’unico vero neo della giornata è la contestuale vittoria del Lodi che fa scivolare i biancorossi in sesta posizione che in chiave play off potrebbe voler dire iniziare una post season con il derby con il Follonica. L’Edilfox parte bene e al 3’ va in vantaggio con la rete di capitan Saavedra, su assist di Thiel. All’8’ De Oro rimedia un’espulsione per un fallo su Diogo Neves. Della punizione di prima s’incarica lo specialista Giulio Cocco, ma è bravo Català a fermare il giocatore veneto. In superiorità numerica il Trissino trova il pareggio ma gli arbitri puniscono la stecca di Jordi Mendez. Passano però pochi secondi e i locali sorprendono Català con un tiro sul primo palo. A 2’45 un fallo di Thiel viene sanzionato con l’espulsione, ma Català ferma il tiro di Cocco. In power play, però, un missile dal limite dell’area di Malagoli porta avanti il Trissino. Passano appena dieci secondi e Cardella, sotto porta, raccoglie un preciso assist di De Oro, per il 2-2 con il quale le due squadre sono andate al riposo. All’8’ Paghi stende Cocco in area. Rigore che Català para alla grande. Il Trissino preme e vede premiati gli sforzi al 12’ con Mendez che trova il varco giusto sull’assist di Cocco. Al 17’ trova anche il quarto gol, con un tiro dalla distanza che s’infila tra difensore e portiere. Il Cp attacca con insistenza, ma Malagoli a tre minuti e mezzo scrive la parola fine. Saavedra dal dischetto trova la terza rete a 43 secondi dalla fine.