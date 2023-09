Ecocompattatore al Carrefour Express

Etruria Retail ha installato un nuovo ecocompattatore a Capalbio Scalo, al Carrefour Express in Via Origlio, che consentirà il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in Pet. All’inaugurazione della nuova macchina erano presenti Giacinto Gentili, titolare del punto vendita, Andrea Scotto, capo area zona Grosseto Etruria Retail, e Loris Ferretti per Coripet.

L’eco-compattatore è un vantaggio per l’ambiente, dal momento che si dà vita, più e più volte, al Pet già prodotto riducendo la produzione di nuova plastica. Questo rappresenta un vantaggio anche per i clienti, visto che il conferimento delle bottiglie consentirà di accumulare punti e sconti. Ogni bottiglia conferita nell’ecocompattatore deve aver contenuto liquidi alimentari e dà diritto a un punto: 200 punti raccolti equivalgono a 2 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro. La raccolta punti avviene scaricando l’app gratuita di Coripet o ritirando la Card Coripet nel punto vendita.