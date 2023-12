Ecco "The X-Mas Factor". Sfida tra cantanti locali in stile natalizio

Via a "The X-Mas Factor", uno spettacolo con canti e musiche natalizie. Oggi dalle 17,30, all’Auditorium ex Omni di P. S. Stefano, si terrà l’evento presentato da Teresa Capitani, promosso dai giovani del Rotaract di Monte Argentario con il patrocinio del Comune. Un talent show che prende spunto dal famoso X Factor, con cantanti del territorio che si sfideranno a colpi di canzoni natalizie, come "Holy Night", "All I want for Christmas is you" e tante altre. Stefania Coccoluto, Roberto Bartalini e Daniele di Giovanni si occuperanno della parte musicale, mentre Marco Perillo, Marcella Solari e Franco Collantoni hanno allestito le scenografie. Ci sarà una giuria composta da Chiara Vannini, Simone Rui e Sonia Capasso. La serata vedrà 12 cantanti in gara, ma ci sarà spazio anche per le esibizioni degli studenti della scuola di canto Altavox Academy, oltre a sketch comici. Le coreografie saranno inoltre eseguite e curate dalla scuola DanzArte di Elisa e Sonia Capasso. L’evento è per beneficenza e l’entrata è ad offerta libera, con i ragazzi del Rotaract locale assieme al Rotary sempre in prima linea per attività solidali.