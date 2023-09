Ecco l’"Arcipelagata Storica" organizzata dall’associazione "Ghiga per la Ricerca"

Tutto pronto per l’"Arcipelagata Storica". Partirà oggi alle 9,30 il convoglio delle imbarcazioni partecipanti alla rassegna organizzata dall’associazione Ghiga per la Ricerca. Da fuori i porti di Porto Santo Stefano e Porto Ercole le barche partiranno alla volta della punta di Capo d’Uomo, da dove faranno rotta verso l’Isola del Giglio. Fino agli scogli delle Scole dove impattò la nave Concordia, dove verrà posta una boa e dove le imbarcazioni suoneranno le sirene in memoria delle vittime. Dopo la visita i convogli faranno ritorno all’Argentario, mentre in serata alla fortezza spagnola di P.S. Stefano, dalle 20,30, ci sarà una cerimonia di ringraziamento. Il ricavato sarà per la ricerca contro il cancro (Airc).