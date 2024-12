Ecco la "movida sostenibile". Da domani quattro steward in servizio fino alle tre di notte

Dopo la firma dei due protocolli in Prefettura, da domani il piano per una "movida sostenibile" diventa realtà. In concreto dalle 21 di domani fino alle tre di notte di domenica entreranno in servizio quattro steward, o addetti alla sicurezza della movida che si svolge all’interno del centro storico di Grosseto.

Si tratta di professionisti del settore, appartenenti alla società "Master Security service", che ha vinto il bando annuale per svolgere tale attività nel centro storico di Grosseto, il cui importo è di 38mila euro. La maggior parte della spesa di questo servizio sarà sostenuta dall’Amministrazione comunale. Un bando annuale e quindi questo servizio sarà garantito per un anno nei fine settimana e nelle festività. Gli steward inizialmente agiranno nei due fulcri della movida grossetana in centro, ovvero piazza del Sale e via Ricasoli, ma si muoveranno a chiamata, ovvero si sposteranno, eventualmente, anche in altre zone a seconda delle necessità del momento. I quattro dipendenti della Master Security Service lavoreranno per fasce orarie di servizio (in tutto cinque ore a testa): dalle 21 alle 2 del giorno successivo, oppure dalle 23 alle 3 del giorno successivo. L’attività che sarà svolta dai quattro steward sarà flessibile e modulare, e potrà eventualmente essere rivisitata e corretta grazie anche alla collaborazione della Prefettura e della Polizia municipale che coordineranno il tutto.

Ma quale saranno le mansioni, o più semplicemente il metodo che gli steward dovranno applicare nello svolgimento delle loro funzioni? Dovranno cercare di esercitare una sorta di "moral suasion", nei confronti di coloro che potrebbero compiere qualche intemperanza o qualche azione violenta che potrebbe turbare la movida grossetana. Insomma la loro azione sarà basata fondamentalmente sulla prevenzione.

Alberto Celata