Ecco il futuro di Follonica. Si chiude "NextIlva". Due giorni insieme ai cittadini

Si chiude con un evento aperto a tutte e tutti il percorso voluto dall’Amministrazione comunale per il recupero dell’Ilva di Follonica al quale hanno partecipato Codesign Toscana e NuvolaB architetti insieme alla cooperativa Arcobaleno e ad Anci Toscana. Il doppio appuntamento è per venerdì e sabato, con tavoli, discussioni e presentazioni dei vari progetti immaginati per il futuro dell’area. Nei mesi scorsi gli architetti di NuvolaB hanno presentato il masterplan che ridisegna l’Ilva di Follonica. Una nuova piazza, un luogo per lo sport, spazi verdi ed edifici del tutto ripensati: un progetto immaginato per riportare il cuore di Follonica nello spazio delle vecchie fonderie. Il gruppo di lavoro di Codesign Toscana si è invece occupato di raccogliere i desiderata dei cittadini e delle cittadine ma anche dei ragazzi e delle ragazze della scuola e le idee di numerosi professionisti provenienti da vari settori, per iniziare a riempire con progetti concreti quegli spazi immaginati dagli architetti. Per definire nel dettaglio il processo di recupero dell’Ilva di Follonica, l’Amministrazione comunale ha infatti dato il via a un percorso partecipato che ha previsto il coinvolgimento di cittadine e cittadini provenienti da ambienti e realtà eterogenee. Ora questo progetto sarà adesso illustrato alla città. Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 negli spazi della Fonderia 1 e della Centrale Elettrica all’interno dell’Ilva verrà organizzato un laboratorio di autocostruzione. Il laboratorio si ripeterà anche il giorno seguente dalle 10 alle 14.30. Sempre il 15 dicembre alle 14.30 nella sala del Fantasmi del museo Magma verrà presentato il progetto di riqualificazione dell’Ilva di a cura del Comune di Follonica e NuvolaB architetti. Seguirà una restituzione del percorso partecipativo NextIlva a cura di Codesign Toscana e Arcobaleno Cooperativa Sociale. Grazie all’esperienza di Anci Toscana, che si occupa del rapporto pubblico-privato nell’ambito della co-progettazione, durante il pomeriggio verranno discussi questi temi.