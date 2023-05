Ecco il calendario di feste e sagre

In vista della stagione estiva la Giunta Comunale ha dato disco verde al calendario per le manifestazioni che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande. Il territorio, come ormai tradizione, è stato diviso in due zone: una comprende Gavorrano, Bagno e il Parco Finoria. L’altra zona invece comprende Grilli, Caldana, Bivio Ravi e Casteani. Dalla fine di luglio e praticamente per tutto agosto a Bagno si concentrano tante iniziative che vanno dalla Sagra del Calcio organizzata dalla locale compagine, con la Sagra Maremmana dei Cacciatori, fino alla Festa dell’Unità. Nel capoluogo, arriva la Festa d’Estate nello scenario della Finoria che ad ottobre ospiterà la festa della Castagna. Poi in agosto sarà di scena la Festa della Pia e Calici di Stelle nel consueto scenario del centro cittadino. Nell’altra zona in agosto a Grilli saranno i tortelli protagonisti della scena mentre il Bivio di Ravi darà vita alla tradizione della Sagra della Polenta da settembre fino ad ottobre. Caldana invece da agosto e fino a ottobre sarà la regina di Sagra del Porcino, la Festa di Mezz’agosto e la Festa d’Autunno. La frazione di Casteani ospiterà il Luglio Casteanese e a settembre ci sarà la Festa dell’Uva.

Roberto Pieralli