Ecco come vorremmo "trovare" il nostro mondo

Immaginare il futuro non è facile anche per chi, come noi, ha tanta immaginazione e fantasia. E il pericolo è proprio quello: pensare ad un futuro fatto solo di sogni. Al contrario, dobbiamo cercare di immaginare un mondo possibile ed attuabile e, proprio per questo, impegnarci fin da ora, che siamo giovanissimi, a comportarci in modo da preparare per noi e per i nostri figli un futuro vivibile e sereno, basato su valori forti. Uno dei valori che dovrà rimanere saldo è la nostra Costituzione. Noi non l’abbiamo ancora studiata approfonditamente, ma sappiamo che è la base della nostra democrazia, che ne descrive le caratteristiche, i principi. Abbiamo discusso insieme e ci sono venute in mente tante cose, che cerchiamo di spiegare con semplicità, ma con la grande speranza che i grandi ci ascoltino. Speriamo di vivere in un mondo sincero, amichevole, senza negatività o tristezza, dove tutti siano uguali e tutti vengano considerati esseri umani con la loro dignità. Tutti devono essere pari e liberi, devono avere un tetto sulla testa, un lavoro, senza discriminazioni per il colore della pelle o la lingua. Il razzismo di ogni tipo diventi solo un ricordo, un brutto ricordo! Il mondo del nostro futuro dovrà essere generoso e dare a tutti le opportunità che si meritano. Nel nostro futuro ci sono anche un pianeta salvato dall’inquinamento, una società in cui il rispetto per le donne sia naturale, dove ogni bambino possa andare a scuola e lasciare il lavoro a quando diventerà grande.