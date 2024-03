Ecco Barbero. Il super prof venerdì a Ribolla

Venerdì alle 21 a Ribolla arriva il professor Alessandro Barbero per parlare di "Lavoro e schiavitù" . È questo il titolo della conferenza, proposta da Ruvido Produzioni e realizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Comune di Roccastrada, che lo storico e divulgatore terrà nella sala dell’Ex Cinema di via della Libertà. La conferenza sarà registrata per una puntata della trasmissione "In viaggio con Barbero", realizzata da Ruvido Produzioni, che verrà trasmessa su La 7 in prima serata. Con il proprio intervento Barbero porterà gli spettatori ai tempi dell’Antica Roma, nella Firenze medicea e poi nell’America schiavista e nell’Irlanda impoverita, per raccontare, con la sua consueta passione, storie di oppressione e affrancamento.

Alessandro Barbero è il più popolare tra gli storici italiani. I suoi libri sono bestseller in Italia e nel mondo e le sue "Lezioni di storia" sono molto seguite dal vivo e online. In compagnia di Davide Savelli, il professor Alessandro Barbero viaggerà in treno nella Maremma toscana. La meta del viaggio è la frazione di Ribolla nel Comune di Roccastrada, teatro della peggiore tragedia mineraria del dopoguerra, di cui ricorre, a breve, il sessantesimo anniversario. Il 4 maggio 1954, infatti, a causa di un’esplosione di gas avvenuta nella miniera di lignite, a Ribolla trovarono la morte 43 minatori. L’itinerario toccherà stazioni fantasma, da cui si snodavano binari a scartamento ridotto per i vagoni che trasportavano minerali e minatori in quei villaggi, come Ribolla, sorti dal nulla grazie alla scoperta di ricchi giacimenti. I protagonisti della puntata incontreranno chi ancora ha memoria di un’epoca ormai lontana, raccontata straordinariamente da Luciano Bianciardi nel romanzo La Vita Agra. "È un vero onore ospitare a Ribolla – queste le parole del sindaco di Roccastrada Francesco Limatola – un personaggio dal grande spessore culturale come Alessandro Barbero. La conferenza del professor Barbero è il primo di una serie di appuntamenti che il Comune organizzerà in occasione della commemorazione del 70° anniversario della sciagura mineraria di Ribolla che cade quest’anno".