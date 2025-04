È tempo di Madonnino. Si alza il sipario sulla Fiera. Subito lo show dei butteri e tanti piatti tipici

GROSSETO Ai blocchi di partenza. Oggi ci sarà il taglio del nastro, alle 12, della Fiera del Madonnino giunta alla 45esima e il Game Fair Italia, alla 33 esima edizione. Da quest’anno le due fiere si arricchiranno di un’ulteriore rassegna interamente dedicata alla filiera dell’olivicoltura, Toscoleum. Toscoleum occuperà interamente il padiglione principale della fiera e i piazzali circostanti che saranno dedicati alle più avanzate tecnologie per l’olivicoltura e produzione olearia, dalla coltivazione e raccolta, alla trasformazione per arrivare all’imbottigliamento e alla commercializzazione.

Ma cosa c’è in programma oggi? Alle nove presso l’area tartufi "Tartufi a tartufo con Tiziana Benocci e Liliana Tamberi, alle 9.30 all’area metaldetector ci sarà la gara nazionale "minelabcup", alle 10.15 e alle 15 presso il ring conad ci sarà La Magia del Fuoco, Survivor per un giorno con Michele Lupoli tecniche di sopravvivenza con interattività del pubblico e premi in omaggio, caccia al tesoro trova il target con il metal detector e vinci un premio con la Geotek Center e Minelab, alle 10.30 e alle 16 all’area metaldetector ci sarà il battesimo del metal, apertura dell’area per i piccoli ricercatori con tanti gadget da vincere. Alle 11 e 16.30 expert test- indovina il target per vincere un metaldetector.

Alle 10.30 e alle 15.30 il Game Fair Show con spettacolo dei butteri a cura di: Associazione Butteri di Pomonte, Associazione la Bardella, Associazione Butteri della Maremma, Associazione Battito Buttero, Associazione Cuor di Maremma, Associazione Cavalieri della Maremma. Ci sarà il Cemivet con il reparto cinofilo con dimostrazioni di disinnesco e rilevamento ordigni esplosivi- la difesa in ambito dei contingenti di guerra, l’obedience e altre dimostrazioni riguardanti il rapporto conduttore cane. Poi cani da ricerca a cura Cisom Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, pappagalli in volo, disk dog, falconeria sheep dog, goose dog con la conduzione cani e gruppo di oche e la conduzione con l’antico carrettiere con in campo tutti gli animali.

Al salone espositivo padiglione 1 ci saranno due cooking show : alle 15 con Chef Filippo Scapecchi e uno alle 16.30 con chef Daniele Cornacchia. Nella sala conferenze ci sarà alle 14 la presentazione del libro: "Rapaci sulle Rupi del Porta" a cura di Arci Caccia Massa Carrara, Fotografi Naturalisti del Lago di Porta, Fondazione Una, alle 16 il convegno Agricoltura del Futuro: L’importanza delle competenze e alle 17 Intelligenza artificiale e sistemi IoT per l’agricoltura di precisione a cura di Confindustria.

Maria Vittoria Gaviano